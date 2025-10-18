Dirigentes del PRD anuncian formación de bloque político

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Dirigentes del PRD en ocho entidades del país anunciaron la formación del Bloque Político Nacional de Partidos Locales del PRD, cuyo fin es construir “una nueva ruta política que retome las causas sociales, la justicia y la democracia como ejes de acción, alejándose de las prácticas que en el pasado fracturaron al perredismo”.

Los representantes locales del PRD de la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Oaxaca agregaron que pretenden “reconstruir desde lo local el proyecto de la izquierda democrática, reivindicar sus orígenes y deslindarse de las alianzas con la derecha y de los liderazgos que marcaron la vieja etapa del partido”.

Aunque el PRD perdió su registro nacional en septiembre del 2024, luego del proceso electoral, los líderes locales aseguraron en un pronunciamiento conjunto:

“Nos reivindicamos con nuestra historia en la izquierda. Asumimos con toda calidad moral el legado de miles de perredistas que lucharon por un México de oportunidades, democrático y justo. Con esa convicción reafirmamos nuestra responsabilidad de reconstruir desde lo local el proyecto político de la izquierda democrática”.

Luego, destacaron algunos acuerdos alcanzados en el nuevo bloque político:

Constitución formal del bloque político nacional.

Renovación generacional del liderazgo.

Consolidación de estructuras locales.

Compromiso de mantener una identidad ideológica de izquierda democrática y progresista.

También aclararon que el nuevo bloque “no participará, por ahora, en la conformación de ninguna organización que busque convertirse en partido político nacional”. Y marcaron distancia de figuras y corrientes que “durante años controlaron las decisiones” del PRD.

“Nos deslindamos de los partidos de derecha, de los dirigentes del pasado y de cualquier intento de construir un nuevo partido bajo intereses personales”, subrayaron.

Otro de los acuerdos fue el lanzar una convocatoria abierta a la militancia, simpatizantes y liderazgos históricos del PRD para reencontrarse en torno a los principios originales del partido: “justicia social, democracia, defensa de los derechos ciudadanos y compromiso con las causas populares”.

Y añadieron: “Convocamos al reencuentro con todas y todos los perredistas del país, a quienes en algún momento se alejaron, para reconstruir juntos un movimiento limpio, honesto y fiel a las causas sociales”.

Los perredistas locales dijeron que este paso busca “reafirmar su identidad ideológica y política, recuperar su papel en la izquierda mexicana y construir una alternativa que, desde los estados, vuelva a tener voz y presencia nacional”.

Los liderazgos que hicieron este pronunciamiento son Nora Arias Contreras de la CDMX, Octavio Ocampo Córdova de Michoacán, Evodio Velázquez Aguirre de Guerrero, Sergio Prado de Morelos, Manuel Cambrón de Tlaxcala, Néstor Santacruz de Zacatecas, Margarita Ramos de Hidalgo y Tomás Basaldú de Oaxaca.