En su relanzamiento, el PAN pone fin a alianzas, abre candidaturas y recurre a frases de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) anunció su relanzamiento con la promesa de que no irá en ninguna alianza con otro partido para las elecciones y que sus candidatos serán electos por la ciudadanía en general y ya no por las cúpulas del partido.

En el frontón en la Ciudad de México, donde recordaron el inicio del partido en 1939, expusieron sus nuevas condiciones, muchas de las cuales coinciden con las sugerencias que les hacía el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Otro de los cambios anunciados es que abrirán la afiliación al PAN a cualquier ciudadano mediante plataformas tecnológicas digitales.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, reconoció que su origen está lejos de todas las alianzas que han tenido en los últimos años, muchas de ellas con el PRI y pese a que en los últimos días la presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado un discurso que apunta a una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, al que ha llamado “McPAN”.

“Nosotros entendemos hay una última llamada para la oposición y hoy atendemos ese llamado de millones que no nos creemos que vivimos en un país perfecto”, dijo: “Somos la principal fuerza de oposición en México. Somos la segunda fuerza política en México”, agregó.

“Hoy relanzamos a nuestro partido”, dijo; habrá campañas como nunca antes y destinarán “todos los recursos para arrancar hoy” rumbo al “inmenso reto llamado 2027. Abarcaremos en todos los rincones, por aire y tierra (…) De nada sirve un cambio de imagen si no entendemos que lo más importante es la oferta de fondo”.

Parte de su “nueva narrativa” es la “fidelidad total a nuestra doctrina, al legado más importante de nuestros fundadores”, porque “las causas originales serán eternas”.

Expuso que recuperan su esencia y sus causas para ganar la confianza de la gente: “Voten por el PAN” y garantizó que habrá buenos gobiernos.

En suma, dijo, el PAN será el gran defensor de México: “Tenemos que abrirle los ojos a la ciudadanía (…) Solo aquel que no quiera ver dice que este régimen no quiere aferrarse al poder”.

Recurren a las frases de AMLO

Romero, al que la presidenta Sheinbaum no deja de llamar líder del Cártel Inmobiliario, también lanzó mensajes y cuestionamientos a la mandataria federal.

“¿Qué les queda de su discurso de 2018? (…) Todavía se atreven hoy a hablar de transformación después de huachicol fiscal, de Vector, de La Barredora”, y los llamó “el oficialismo moralmente derrotado. La mafia en el poder” porque, advirtió, usarán las mismas frases que el expresidente López Obrador, pero ahora como un espejo.

“A la presidenta: En todos los países se dialoga entre fuerzas políticos, se caigan bien o mal, da igual porque eso se llama hacer política, salvo aquí. Denuestan, calumnian a quienes cometemos el pegado de pensar diferente”.

Y dijo que debe quedar “absolutamente claro que si están haciendo historia es porque destruyen una República”.

En su discurso de media hora antes de caminar hacia el Ángel de la Independencia, afirmó: “Hagan lo que hagan, a ti y a mí nunca nos van a callar. Lo llevamos en la sangre”.

Concluyó con la frase de que defenderán “a muerte” la familia, la patria y la libertad.

Afiliación mediante plataformas digitales

Su llamado es la apertura total a todos quienes quieran afiliarse al PAN mediante una herramienta tecnológica para acceso inmediato.

“Te quieres afiliar, le das clic y ya, se acabaron las cadenas. Y nunca jamás en el PAN nadie podrá decidir si eres panista”, además de los nuevos métodos de selección de candidatos y las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, así como encuestas cualitativas y cuantitativas. “Regresa a meritocracia”.

Convocan también a jóvenes para hablar por sus colonias y que se conviertan en candidatos. El “único requisito es vente a trabajar desde ya. Si eres el que califica más alto vas a ser el candidato del PAN”.

“Esto es regresar a nuestro origen y quizá a algunos les molestará, pero hasta el más molesto sabe que este es el sendero de la recuperación. A los que tienen buen espacio por tener buena relación con un líder es ‘póngase a trabajar’”.

Así es como “con 20 meses de anticipación” pidió que comiencen con dicha campaña tocando puertas “casa por casa”, y lanzó de nuevo: “A trabajar, a trabajar, a trabajar. Escuchar a la gente de a de veras”.

Dijo que su próxima asamblea nacional será a finales de noviembre.