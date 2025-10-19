“Andy” López Beltrán vuelve a actividades partidistas tras polémica por viaje a Japón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la polémica por los costos de su viaje a Japón, el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, retomó actividades partidistas en una gira por una de las potencias económicas e industriales del país, Coahuila, donde visitó las ciudades de Torreón, Saltillo y Monclova.

En su cuenta de Instagram, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, compartió fotografías de su recorrido, acompañado de otros integrantes del partido guinda. Y agregó: “Evalué el trabajo de nuestros coordinadores y reforzamos esfuerzos para cumplir con nuestras metas organizativas de este año”.





La ausencia de López Beltran en este tipo de eventos estuvo presidida por el escándalo que comenzó a enfrentar a finales de julio pasado, cuando en medios de comunicación se filtraron imagen suyas de viaje en Japón, con un nivel económico que no cuadra con el principio de “austeridad republicana”, que es la bandera política del partido al que representa, Morena.

Para defenderse ante la información revelada, el morenista argumentó que había sido acosado por sus “adversarios”, quienes mandaron “espías” a perseguirlo; aun así, las imágenes del político saliendo de tiendas de marca de lujo, en exclusivos hoteles, ocasionaron fuertes críticas tanto de la oposición, como de la ciudadanía, incluso de los propios integrantes del partido oficialista.

Su gira por Coahuila no es su primera aparición pública desde el escándalo, el pasado 21 de agosto se presentó en el Consejo Nacional extraordinario de Morena, desde entonces se ha dejado ver en el informe presidencial de Claudia Sheinbaum, tanto en Palacio nacional el 1 de septiembre; como en el Zócalo de la Ciudad de México el 5 de octubre.