Luisa Alcalde hace lista de “impresentables” en el relanzamiento del PAN: así los describe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, cuestionó el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), realizado el 18 de octubre, al señalar que el acto reunió a “los mismos impresentables de siempre”, en referencia a figuras políticas y empresariales que representan el bloque opositor tradicional.

En una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Alcalde acompañó su mensaje con una lista de “asistentes al relanzamiento del PAN” entre los que incluyó a personajes como los ex candidatos presidencial panistas, Ricardo Anaya y Xóchitl Gálvez, además del senador y exlíder nacional del PAN, Marko Cortés y otros militantes del blanquiazul, Santiago Creel, Mauricio Kuri, María Eugenia Campos y Enrique Vargas, así como al empresario Claudio X. González y al historiador Enrique Krauze. Algunos de ellos enviaron mensajes que fueron transmitidos duranta la reunión.

La dirigente morenista señaló que el relanzamiento panista congregó a figuras del antiguo liderazgo conservador y a exfuncionarios vinculados con gobiernos anteriores del PAN y del PRI. En la publicación se refirió a ellos con distintas acusaciones políticas y cuestionamientos sobre su gestión pública.

Por ejemplo, de Claudio X. González dice “no se requiere presentación”; de Ricardo Anaya refiere que “gracias al abuso del fuero se escondió seis años en EU”: de Lorenzo Córdova asegura que “discriminó a los pueblos indígenas” y a Enrique Krauze lo define como “ideólogo del conservadurismo, cobró contratos millonarios durante el neoliberalismo”. A Germán Martínez, quien emigró a la oposición tras salir del gobierno de AMLO, lo señala como “traidor, detractor y mentiroso”.

La lista completa enumera los siguientes nombres: Lorenzo Córdova, expresidente del INE; José María Aznar, expresidente de España; Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador nacional de Somos México; Cecilia Soto, excandidata a la presidencia de México; Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo con Enrique Peña Nieto; Enrique Vargas, senador; Noemí Luna, diputada plurinominal; Kenia López Rabadán, diputada plurinominal; Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón; Germán Martínez, diputado plurinominal.

Además Luis Felipe Bravo Mena, exsecretario particular de Felipe Calderón; Damián Zepeda, senador plurinominal; María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua; Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes; Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato; Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; Santiago Taboada, exalcalde de la Benito Juárez.

También Fernando Canales, exsecretario de Economía y de Energía con Vicente Fox; Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo; Lía Limón, exalcaldesa de Álvaro Obregón; Manuel Gómez Morín, nieto del fundador histórico del PAN; y Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón.

El evento, celebrado el sábado pasado, fue presentado por el PAN como parte de una nueva etapa de renovación partidista y búsqueda de alianzas ciudadanas, luego de la ruptura con el PRI y el PRD.