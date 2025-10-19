Max Cortázar cae en una pileta de agua en el acto de relanzamiento del PAN (Videos)

Max Cortázar en la pileta de agua de la obra Malinche en el Frontón México. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exvicecoordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar, cayó en una pileta de agua durante un evento para la presentación de la nueva imagen del PAN, en el Frontón México, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

En redes sociales se viralizó un video del panista tropezando y cayendo hacia delante directamente a una pileta de agua que forma parte de la escenografía de la obra “Malinche”, que se presenta en dicho recinto.

La caída de Max Cortázar representa lo hundido que está el PAN pic.twitter.com/xd7X5SYsYI — Tania (@tania__rd) October 18, 2025

Tras el incidente, Cortázar bromeó unos segundos con sus compañeros de partido que se detuvieron a ayudarlo, después un trabajador de la producción del evento corrió hacia él para ofrecerle una chaqueta.

Cuando Max Cortázar cayó a una fosa de agua durante un evento del PAN. En octubre de 2025: pic.twitter.com/QB8vfNeVNT — Momentos Surreales de la Política Mexicana ???? (@momentos_polmex) October 18, 2025

RUPTURA CON EL PRI

La caída se dio en un evento que contó con la presencia de personalidades como el empresario Claudio X González, la periodista Beatriz Pagés, el economista Guadalupe Acosta Naranjo, la es candidata presidencial Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid, hijo del expresidente, Miguel de la Madrid.

Ahí, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, hizo oficial la ruptura del partido blanquiazul con el PRI y el resto de los partidos políticos.

El objetivo declarado, según Romero, es recuperar espacios políticos y “quitarle las mayorías artificiales al oficialismo” en los próximos procesos electorales.

El relanzamiento, explicó, no se limita a un cambio de imagen o a una campaña de comunicación, sino que busca un cambio profundo en la estructura y narrativa del partido, enfatizando la fidelidad a su doctrina y al legado de sus fundadores de corte conservador.

Luego de que en 2024 hundió a Xóchitl Gálvez y la hizo hacer el ridículo, ahora le pasó lo mismo. pic.twitter.com/p9wxgbGIIa — Juncal Solano (@juncalssolano) October 18, 2025

Entre las modificaciones internas, el PAN implementará una “apertura total” para la afiliación de cualquier persona interesada, así como nuevos métodos de selección de candidaturas, que incluyen elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas y votación de militantes, eliminando las designaciones como criterio exclusivo para definir abanderados.