Max Cortázar cae en una pileta de agua en el acto de relanzamiento del PAN (Videos)

Se viraliza en redes el momento en el que el exvicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez cae en una pileta que forma parte de la escenografía de la obra Malinche en el Frontón México
Nacional
domingo, 19 de octubre de 2025 · 17:05

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exvicecoordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar, cayó en una pileta de agua durante un evento para la presentación de la nueva imagen del PAN, en el Frontón México, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

En redes sociales se viralizó un video del panista tropezando y cayendo hacia delante directamente a una pileta de agua que forma parte de la escenografía de la obra “Malinche”, que se presenta en dicho recinto.

 

 

Tras el incidente, Cortázar bromeó unos segundos con sus compañeros de partido que se detuvieron a ayudarlo, después un trabajador de la producción del evento corrió hacia él para ofrecerle una chaqueta.

 

 

RUPTURA CON EL PRI

La caída se dio en un evento que contó con la presencia de personalidades como el empresario Claudio X González, la periodista Beatriz Pagés, el economista Guadalupe Acosta Naranjo, la es candidata presidencial Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid, hijo del expresidente, Miguel de la Madrid.

Ahí, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, hizo oficial la ruptura del partido blanquiazul con el PRI y el resto de los partidos políticos.

El objetivo declarado, según Romero, es recuperar espacios políticos y “quitarle las mayorías artificiales al oficialismo” en los próximos procesos electorales.

El relanzamiento, explicó, no se limita a un cambio de imagen o a una campaña de comunicación, sino que busca un cambio profundo en la estructura y narrativa del partido, enfatizando la fidelidad a su doctrina y al legado de sus fundadores de corte conservador.

 

 

Entre las modificaciones internas, el PAN implementará una “apertura total” para la afiliación de cualquier persona interesada, así como nuevos métodos de selección de candidaturas, que incluyen elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas y votación de militantes, eliminando las designaciones como criterio exclusivo para definir abanderados.

PAN Max Cortázar Viral Malinche

