“Sacar a los zurdos...” Salinas Pliego abre la puerta a candidatura presidencial al estilo Milei (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la advertencia de “sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”, el empresario Ricardo Salinas Pliego confirmó una vez más sus intenciones de incursionar en el terreno de la política y perseguir la presidencia de México en 2030.

Las palabras del magnate se viralizaron en un video difundido en redes sociales, donde aparece dando un discurso en una reunión privada: “Pienso que es momento de entrar a una nueva etapa, otro reto y porque no, sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre”.

Al terminar, recibió aplausos y una porra: “¡Presidente, presidente!”. Y el empresario les respondió: "Son mis amigos y los aprecio, pero falta convencer a bastantes más".

De acuerdo con la agencia EFE, el video fue grabado en una reunión para celebrar sus 70 años que se cumplen este 19 de octubre.

La frase “zurdos de mierda” ha sido recurrentemente utilizada desde hace años por el hoy presidente de Argentina, Javier Milei.

La noticia no es una sorpresa, a lo largo de las últimas semanas, Salinas Pliego ha ido dejando señales que apuntan a una posible candidatura presidencial. Primero, el pasado 26 de agosto, el propio magnate no descartó competir en las próximas elecciones durante una entrevista con Ramón Alberto Garza.

El 1 de septiembre, una encuesta difundida por Polls.mx aseguró que más del 70% de consultados votarían por él en elecciones presidenciales. El 12 de septiembre, el multimillonario promovió la creación del Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), donde anunció la búsqueda de alianzas con partidos de oposición para unificar a quienes rechazan al gobierno actual.

Aún más, el pasado 15 de septiembre difundió un video de un “contragrito” de Independencia, con un llamado a sumarse a la resistencia contra Morena, bajo la consigna, “Vida, propiedad y libertad”.