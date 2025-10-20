“Alito” acude a la elección en Bolivia y felicita al ganador Rodrigo Paz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del PRI, Alejandro Moreno, reconoció este domingo el virtual triunfo de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales de Bolivia, en un pronunciamiento que coincide con su papel al frente de la misión de observación electoral de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

A través de sus redes sociales, Moreno expresó su satisfacción por compartir este momento con Paz y su padre, el expresidente Jaime Paz Amor, y destacó la trayectoria y las cualidades de ambos, describiéndolos como hombres íntegros, sabios y con convicciones firmes.

“Dos grandes hombres, dos generaciones con profundo amor por su país. Bolivia está en buenas manos”, escribió el priista, deseando éxito a Paz en su nueva etapa al frente del gobierno boliviano.

Felicito con enorme alegría a mi amigo @Rodrigo_PazP por haber sido electo Presidente de Bolivia.



Me dio un gusto inmenso compartir este momento con él y con su padre, mi querido maestro, el expresidente @JaimePazAmor. Un hombre íntegro, sabio, de convicciones firmes.



Dos… pic.twitter.com/x8iI9kzAja — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 20, 2025

En otra publicación, describió la jornada electoral como “democrática, transparente y en paz”, entonces añadió más halagos para el político boliviano, a quien describió como “un hombre de carácter prudente, mesurado e inteligente, con un profundo amor por su tierra”.

Además, expresó confianza en que trabajará “todos los días con firmeza y compromiso para construir mejores oportunidades y una mayor calidad de vida para el pueblo boliviano”.