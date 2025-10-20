Eduardo Verástegui arremete contra el PAN y lo acusa de apropiarse de su lema

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exprecandidato presidencial independiente y líder del movimiento Viva México, Eduardo Verástegui, arremetió este domingo contra el Partido Acción Nacional (PAN) tras acusarlo de apropiarse del lema “Dios, Patria, Familia y Libertad”, utilizado por su agrupación política desde hace varios años.

En un mensaje publicado en la red social X, Verástegui dirigió su crítica directamente al blanquiazul.

“A ver, Panecitos: aunque nos roben el lema del movimiento Viva México, el pueblo sabe que ustedes no saben lo que es Patria. Desde luego, el concepto de familia que promueven es importado del arcoíris, una familia tuti fruti, y su idea de libertad no es libertad, sino libertinaje”, escribió.

El actor y activista conservador sostuvo que el PAN “no cree ni en la Patria, ni en la familia natural, ni en la verdadera libertad”, y publicó un texto donde redefine, desde su visión, los cuatro conceptos que integran el lema: Dios, Patria, Familia y Libertad.

En él, enfatizó una concepción religiosa del orden social, una defensa de la “familia natural” basada en la unión entre hombre y mujer, y una noción de libertad ligada a la fe y al cumplimiento del deber moral.

En otra publicación, agregó: “El PAN y MORENA cada día se parecen más, el PAN está muerto, Morena es un walking dead. Con los Morenarcos huachicoleros tampoco vamos a llegar a ningún lado. Pan y circo: todos los animales de ese circo responden al mismo amo”.

El mensaje ocurre un día después del relanzamiento nacional del PAN, en el que la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero presentó precisamente ese lema como eje de su nueva narrativa política. La coincidencia de frases reavivó las tensiones entre el panismo tradicional y sectores de la derecha religiosa que se mantienen fuera de los partidos, como el encabezado por Verástegui.

En los últimos meses, el también productor ha intensificado su discurso público con apelaciones a valores religiosos y mensajes contra lo que denomina “ideologías que destruyen la familia”. Tras no conseguir las firmas necesarias para su candidatura presidencial en 2024, ha mantenido su presencia en redes sociales y en actos públicos bajo el sello de Viva México, organización que busca consolidarse como un referente de corte político religioso .

Hasta el momento, el PAN no ha emitido una respuesta al señalamiento.