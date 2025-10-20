Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña anuncia que pedirá licencia y reaviva especulaciones

El legislador adelantó que será este martes cuando explique públicamente las razones de su decisión.
lunes, 20 de octubre de 2025 · 20:43

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un giro que ha avivado las especulaciones políticas, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que presentará su solicitud de licencia temporal al Senado de la República.

El legislador adelantó que será este martes cuando explique públicamente las razones de su decisión.

“Debo hacerlo, pero no se preocupen. Yo tengo cinco años ahí de senador. Mañana voy a explicar… Es para bien”, mencionó.

La explicación de la solicitud de licencia a partir del 24 de octubre será a las 11:00 horas del martes 21 de octubre en el Senado.

Afirmó que su cargo será ocupado por su suplente, Dunia Ludlow Deloya.

 

 

Esta decisión llega en un momento álgido, rodeada de controversias que han marcado su trayectoria reciente: la adquisición de una lujosa mansión en Tepoztlán, Morelos, y sus costosos viajes en primera clase a Europa, así como el uso de un avión privado en giras por Coahuila.

Aunque Noroña insiste en que se trata de una “tarea importante” incompatible con sus funciones legislativas, el timing ha generado dudas sobre si responde a presiones internas o externas en el partido gobernante.

