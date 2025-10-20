Se enfrentan por bandera LGBT+ en el acto de relanzamiento de PAN (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el relanzamiento del PAN estuvo presente el movimiento de corte político religioso, el Consejo de Nueva Derecha, encabezado por Raúl Tortolero, quien protagonizó un enfrentamiento con uno de los asistentes del propio partido que portaba una bandera de la comunidad LGBT+.

En un video publicado por Tortolero en X se puede apreciar cómo el conservador le solicitó al hombre que retirara la bandera, argumentando que “no tenía nada que ver con los valores que defiende el PAN”.

En la grabación, que ha alcanzado más de 100 mil vistas, Tortolero se refirió al símbolo como “una bandera marxista posmoderna o del supremacismo LGBT” y explicó que su reclamo no estaba dirigido a la orientación sexual del asistente, sino a lo que él calificó como la promoción de “causas que no son panistas”.

???? En el RELANZAMIENTO DEL PAN le dije a este tipo que BAJARA SU BANDERA DEL SUPREMACISMO LGTB porque ESO NO ES PANISTA#RelanzamientoPAN#NuevaDerecha#ContrarrevoluciónCulturalCristiana pic.twitter.com/QroWq1JFzO — Dr. Raúl Tortolero (@raultortolero1) October 19, 2025

“Si cada panista va a hacer lo que quiera, pues vamos a ver banderas de equipos de futbol, de sindicatos, de otros países, de lo que sea, menos de los valores que debemos estar representando”, señaló.

La publicación generó respuestas en redes sociales, incluida la de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, quien defendió al asistente y escribió: “Todos cabemos en el respeto. Es un panista de hace más de 25 años y amigo de toda una generación en la CDMX”.

Todos cabemos en el respeto. ????



Es un panista de hace más de 25 años y amigo de toda una generación en la CDMX. — Luisa Gutierrez Ureña (@luisag_urena) October 19, 2025

Tortolero replicó, manteniendo su posición crítica: “Le pedí que bajara esa bandera porque es MARXISTA POSMODERNA. No le dijimos que se fuera ni mucho menos. En el PAN siempre ha habido homosexuales y eso es su vida privada; nosotros tenemos el problema CONTRA EL MARXISMO, eso no cabe en el PAN, y si gustas lo comentamos en persona”.

La presidenta respondió: “El día que gustes, platicamos. A la orden desde Durango 22, Roma Norte”.

El incidente pone de manifiesto las tensiones internas sobre la definición de los valores conservadores del partido, en un contexto donde el PAN busca relanzarse y proyectar una imagen de renovación generacional.