Sheinbaum llama a la unidad en la 4T tras la derrota de la izquierda en Bolivia

Claudia Sheinbaum en la conferencia del lunes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, la presidenta Claudia Sheinbaum proyectó el resultado en Morena en México y a los integrantes del partido en el poder les ejemplificó que por eso es necesaria la unidad.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia”, dijo.

Añadió que “por eso, para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso, pero hablando, ya, políticamente del movimiento de Transformación, es muy importante permanecer en unidad”.

La jefa del Ejecutivo Federal advirtió que “cuando te divides es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”.