Así reaccionó Sheinbaum sobre Cuauhtémoc Blanco y su juego de pádel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados, con su amplio criterio, tiene que aplicar el reglamento interno para sancionar a legisladores que no cumplan con su labor, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al caso de Cuauhtémoc Blanco.

El exgobernador de Morelos y hoy diputado federal no dio el sentido de su voto en una sesión virtual y solo pidió que se le tomara asistencia mientras estaba, posiblemente, jugando pádel.

“Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados que... no es algo en lo que tenga yo que estar opinando pues ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir ‘esto es factible, esto no es factible’”, declaró.

La presidenta agregó que en San Lázaro también se tiene que tomar en cuenta que “si se hace esto hay una sanción a cualquier diputado que esté en esta circunstancia; en fin, tienen que tener un reglamento interno”.

Recordó la jefa del Ejecutivo Federal que “no es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión”.

Al referir que esos legisladores representan a la ciudadanía y también al partido, en este caso del gobierno, también expuso: “Es el partido del que provengo, pero nosotros gobernamos para todas y para todos y por el bien de todos primero los pobres”.

En cuanto a que sigan siendo necesarias las sesiones semipresenciales, que da la oportunidad a legisladores a estar donde sea menos en la Cámara de Diputados, la mandataria federal expuso el ejemplo del Ejecutivo donde, en efecto, han sido necesarias, aunque en ese caso es porque los funcionarios están en campo atendiendo, por ejemplo, una emergencia. Ese no ha sido sido el caso de los diputados ni senadores.

Además de que dicha medida se aplicó por la contingencia por el Covid-19 hace ya varios años, pero se mantiene para ambas cámaras de legisladores, así como en otros organismos, aunque difícilmente para la población en general, quienes regresaron a las actividades presenciales desde hace ya varios años.