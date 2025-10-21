El exdirector de Pemex Carlos Treviño sigue detenido en EU: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, sigue detenido en Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hasta ahora —lo pregunté en la reunión de la mañana de seguridad— me dicen que está detenido por Estados Unidos”, indicó en su conferencia en Palacio Nacional y dijo que en caso de que la información sea distinta, también lo darán a conocer.

“Hasta ahora, parece que está detenido (…) Lo que nos informó el representante de la Fiscalía es que estaba detenido, por Estados Unidos”, aseguró.

Treviño tiene una orden de aprehensión en México por los señalamientos que hizo Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex, que lo vinculan con el caso Odebrecht, por lo que se esperaría que el gobierno estadunidense lo deporte, pero en horas recientes trascendió que fue liberado en el país vecino.