Felipe Calderón reaparece tras el relanzamiento del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El relanzamiento de la imagen y la narrativa panista, encabezado por el dirigente nacional Jorge Romero Herrera el fin de semana, tuvo la aparición estelar del expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo.

Durante el informe de actividades de Zavala Gómez del Campo como diputada federal, Romero Herrera fue elogioso de la pareja.

Ambos, desde 2017, se apartaron de dicho instituto político, en el que Calderón fue dirigente nacional y, entre otros cargos, abanderado presidencial en 2006 cuando llegó a la Presidencia.

Desde el fin de semana, las apariciones públicas de Felipe Calderón y Margarita Zavala han cobrado notoriedad, especialmente luego de una entrevista concedida a Azucena Uresti en la que el exmandatario proyectó su regreso a la política.

Durante el evento panista de Margarita Zavala este martes, Jorge Romero no sólo significó la presencia de ambos en su discurso, sino que ahí mismo dijo:

“Habrá de ser narrativa del PAN presumir y defender lo que fue la obra del presidente don Felipe Calderón”.

Desde 2017, con Calderón y los calderonistas prácticamente excluídos del panismo, las diferencias se habían acendrado por la forma en que el llamado “grupo de los padroneros” tomó el control del partido bajo el liderazgo de Ricardo Anaya Cortés, quien construía su candidatura presidencial para 2018, dejando sin posibilidades a la exprimera dama.

Fue ese 2018 cuando Zavala Gómez del Campo se presentó a la contienda como candidata independiente a la Presidencia de la República, pero semanas antes de la elección abandonó la carrera sin declinar por ningún otro de los aspirantes que fueron derrotados en la elección que Andrés Manuel López Obrador ganó con un récord histórico. Luego, junto con Calderón, Zavala Gómez del Campo intentó construir el partido México Libre en 2020, pero su solicitud de registro fue rechazada.

Volvió como candidata del PAN a diputada en 2021 y se reeligió en 2024, pero el expresidente mantuvo su distancia partidista, como también lo ha hecho esta semana en la que viene perfilando su regreso a la vida pública.

Entre otras cosas, Calderón Hinojosa ha dicho que el relanzamiento del PAN puede resultar si se cumple, pero también advirtió que puede ser su muerte; se ha pronunciado por revisar la política de alianzas, y ha sometido su regreso a la política activa por el PAN al rumbo que tome la ejecución de las reformas propuestas por Romero Herrera.