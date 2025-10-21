Kenia López: están muy preocupados en el gobierno por el relanzamiento del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum calificara de insensible el relanzamiento de Acción Nacional en estos momentos por las tragedias que dejaron las lluvias, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, afirmó que en el gobierno están preocupados por esta nueva etapa del partido opositor.

“Esto lo comento, lo respondo, evidentemente no como presidenta de la Cámara, sino como integrante de mi grupo parlamentario. Y bueno, pues me parece que están muy preocupados, están muy preocupados en el gobierno por este relanzamiento y yo felicito a las y los panistas”, dijo entrevista en la Cámara de Diputados.

En tiempos de polarización, necesitamos puntos de encuentro.

El diálogo, la cooperación y el respeto entre instituciones fortalecen nuestra democracia.



Conversé con medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados tras la reunión con el Coordinador Residente de la @ONUMX. pic.twitter.com/PFGZpA3xH3 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 20, 2025

Tras considerar que es necesario que el PAN tenga visibilidad y representación, Kenia López consideró que no debería haber demasiados señalamientos desde el poder hacia un partido.

“Yo espero que no haya, pues digamos, demasiados señalamientos desde el poder, porque es asimétrico. No puede haber una cantidad, digamos, de agresiones desde el poder a un partido político. No debería, porque no hay igualdad de circunstancias, porque el micrófono es demasiado grande en el gobierno como para intentar calificar o lastimar a un partido, al que sea me refiero no solamente al PAN, al partido que sea”, enfatizó la legisladora.

Kenia López Rabadán resaltó que estamos en un país que aspira a continuar con democracia, por lo que pidió que se trabaje para que haya libertad y que la gente pueda elegir, no importando de qué partido político sea.