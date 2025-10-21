Marcelo Ebrard

Reciben a Ebrard con porras, “Las Mañanitas” y pastel por su cumpleaños (Video)

El secretario de Economía cumplió 66 años el pasado 10 de octubre. Así lo festejaron este martes los diputados de la 4T
martes, 21 de octubre de 2025 · 17:54

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Cámara de Diputados, legisladores oficialistas recibieron al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con “Las mañanitas” y pastel para festejar su cumpleaños, que se celebró el 10 de octubre.  

En la llegada al palacio de San Lázaro para comparecer por la Glosa del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, los legisladores de Morena recibieron al funcionario federal que cumplió 66 años. 

Ebrard fue recibido por el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, y por decenas de legisladores. Algunos de ellos le ofrecieron también regalos al titular de la Secretaría de Economía y le gritaron porras. 

 

