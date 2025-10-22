Adán Augusto López sale en defensa de Noroña: “siempre van a buscarle donde no hay”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, afirmó que el viaje de Gerardo Fernández Noroña a Palestina no es un regalo ni una violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

En entrevista en la Cámara Alta, el senador morenista consideró que la prensa siempre “busca donde no hay’” ya que Fernández Noroña fue invitado por los Emiratos Árabes.

“Como siempre van a buscarle donde no lo hay, sucede que a un senador lo invitó un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales, como son los Emiratos Árabes Unidos.

“Como en otras ocasiones, yo le puedo decir nombre de compañeros que fueron invitados por el gobierno francés, por el gobierno peruano, y deciden asistir a los trabajos, eso es lo que sucedió en el caso de Gerardo. En ocasiones, no siempre, los países costean el viaje de compañeros diputados o compañeros senadores. No es un regalo, pues”, explicó.

Esta noche, el senador Gerardo Fernández Noroña se trasladará a Palestina con viaje pagado por los Emiratos Árabes para sostener reuniones con funcionarios de ese país, reuniones en Jordania y posteriormente recorridos en Palestina, por lo que solicitó licencia por nueve días a la Cámara Alta.