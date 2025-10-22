“Están intrigando”: Noroña niega que viole la ley con su viaje a Palestina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña aseguró que no está violando la Ley de Responsabilidades Administrativas por el viaje que realizará a Palestina con vuelo pagado por los Emiratos Árabes.

En entrevista en la Cámara Alta, explicó que sólo los pasajes serán cubiertos por los Emiratos Árabes y que su hospedaje y viáticos los pagará él porque solicitó licencia.

“No es así, no es así. Explico muy claramente, hay una invitación de Emiratos Árabes Unidos que incluye una visita y reuniones de trabajo con autoridades de Emiratos Árabes Unidos, luego una visita a Jordania, con reuniones con autoridades y organizaciones de refugiados palestinos, y luego Palestina.

“Claro, yo recibí invitaciones. Cualquier senador o senadora puede recibir este tipo de invitaciones. O sea, si te invita el gobierno chino, por ejemplo, a visitarlos, pues cubren todo. Y nosotros también hacemos lo propio cuando invitamos a delegaciones extranjeras. Cuando invitas, a veces tú cubres los gastos. A veces lo cubre la persona a la que invitan…

“Ayer yo fui muy claro que Emiratos Árabes había puesto el pasaje aéreo. Había cubierto el desplazamiento, todo lo demás yo me hago cargo”, explicó.

Fernández Noroña detalló que la invitación la tenía desde junio pasado cuando era presidente de la Mesa Directiva del Senado, así que calificó de intrigantes los cuestionamientos de la prensa.

“Y fíjense cómo son de intrigantes. Yo les dije, tengo desde junio una invitación. Tengo desde junio una invitación. Y yo estaba en ese momento como presidente.

“Presento el documento. ‘Ah, no, era la invitación como presidente de la Cámara Nacional. Entonces, ¿por qué no va la Audiencia del Castillo?’ Y ya están intrigando con el tema. Dejen de enmascarar que lo que están justificando es el genocidio contra el pueblo palestino. ¿Por qué habría que mantener la invitación si no es a mi persona?”, cuestionó.

Para finalizar afirmó que no va de vacaciones ni de turismo legislativo sino para expresar la solidaridad al pueblo palestino.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe en los artículos 7 fracción II, 40, 52 y 66 recibir regalos.



Y un vuelo gratuito al otro lado del mundo, es un obsequio. pic.twitter.com/C42U6a6Wmp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 22, 2025

“No, no voy de vacaciones, señores. No, no voy a divertirme. No, no voy a hacer turismo político. Me parece que Palestina no es en este momento un lugar donde me puedan decir que estoy haciendo turismo político.

“Que haya alguno de ustedes o alguna de ustedes que considere que eso es irrelevante, esa es su opinión. Yo pienso que es importante la solidaridad que yo puedo expresar”, enfatizó.