Claudio X. González, Gil Zuarth, Torruco... las celebridades políticas en el Gran Premio de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como suele ocurrir cada año, personalidades de la política se hicieron presentes en el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Entre los asistentes pudo verse al empresario Claudio X. González, activista y conocido opositor a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

También estuvo presente en el evento automovilístico el abogado panista Roberto Gil Zuarth, quien ha sido diputado y senador por ese partido.

Por parte del partido gobernante Morena asistió el exdiputado federal Miguel Torruco Garza, actual titular de la Dirección General de Promoción del Deporte y Bienestar.

Fuera de la política, asistieron al evento de la Fórmula 1 el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola; el portero de Pumas, el costarricense Keylor Navas, el exfutbolista Rafael Márquez y el presidente de Rayados, José Antonio “Tato” Noriega.

En redes sociales se informó además de la asistencia de los empresarios Carlos Slim Domit y Arturo Elías Ayub.