El INAI entregó plataforma colapsada, con virus y archivos perdidos, acusa Raquel Buenrostro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A México se le entregó una Plataforma Nacional de Transparencia llena de virus, acusó la titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro.

La también conocida como “dama de hierro” explicó las condiciones en que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejó este sistema digital, tras su desaparición como parte de la reforma a los órganos autónomos.

“No se le daba mantenimiento y por todos los troyanos y virus que tenían en los sistemas”, expuso Buenrostro durante la conferencia matutina del viernes encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La secretaria detalló que las afectaciones se hallaban en diversas áreas, incluso en el servidor que albergaba la protección de datos personales y en los anuncios de páginas externas.

“Había, por ejemplo, esta plataforma de compras tipo ‘Amazon’, que aquí la tenemos en foto porque estaba lleno de virus, de troyanos, estaba atacando todos los sistemas; entonces, la tuvimos que dar de baja”, explicó.

La funcionaria agregó que la plataforma del INAI redirigía a sitios de ventas en línea, casinos y juegos, todos contaminados con virus.

??Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que la antigua plataforma del INAI utilizaba portales con dominio “.org”, lo que permitía mezclar información con sitios oficiales del gobierno.

“Todo eso lo estuvimos depurando. Si recuerdan, justo antes de que nos entregaran el INAI, prácticamente la plataforma estaba tirada todo el tiempo”, enfatizó.

Buenrostro sostuvo que los problemas no se limitaron a la presencia de malware.

Según dijo, el INAI también entregó documentos y expedientes incompletos.

“Mucho de ese daño no es reparable porque simplemente no volvieron a aparecer”, dijo.