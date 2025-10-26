Monreal: “Tenemos que exigir que haya presencia de diputados en comisiones y en el pleno”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el pleno de diputadas y diputados; finalmente esa es nuestra responsabilidad”, afirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En un mensaje de video, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en la construcción normativa de un nuevo sistema jurídico que proteja a todos.

Luego de que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco faltara presencialmente a una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por acudir a un partido de pádel, Monreal anunció esta semana que impondrán reglas más estrictas para la asistencia de los legisladores.

“Ser legislador es un honor y es un privilegio entre los ciudadanos en los que aquí solo pueden estar 500 representantes de la nación. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno, cada una, para cumplir con nuestra responsabilidad”, dice Monreal en el video compartido en redes sociales.

“Sí tenemos que exigir que haya presencia en comisiones y en el Pleno de diputadas y diputados, finalmente esa es nuestra responsabilidad”, advirtió.

“No somos nosotros, nos debemos a la población y en el movimiento que integramos tenemos que responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad”, afirmó Monreal, y concluyó:

“Por eso, cumplamos con México y apoyemos a México. Cerremos filas con la presidenta Claudia Sheinbaum y avancemos en la construcción normativa de un nuevo sistema jurídico que proteja a todos, que defienda a todos y que luche por mayor justicia”.