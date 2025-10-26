Sheinbaum es cómplice de AMLO en la destrucción de la democracia: Zedillo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es cómplice de Andrés Manuel López Obrador en lo que considera la destrucción de la democracia en México, asegurando que ambos han replicado lo peor del PRI.

En una entrevista concedida al Foro La Toja y publicada por el periódico español El Mundo, el exmandatario mexicano afirmó que tanto Sheinbaum como López Obrador tienen un papel protagónico en el desmantelamiento de las instituciones democráticas del país, un hecho que, dijo, la historia les cobrará con el tiempo.

“Ella ha sido cómplice de López Obrador en la destrucción de la democracia mexicana (...) Ella contribuyó con entusiasmo a la reforma constitucional de López Obrador para destruir al Poder Judicial. Fue ya prácticamente durante su gestión cuando se entrega la Policía Nacional al Ejército y se suprimen varios organismos fiscalizadores. Y la reforma electoral, que matará las condiciones para una competencia equilibrada, está ocurriendo también bajo su mandato”, declaró.

Zedillo sostuvo que Sheinbaum ha suprimido la división de poderes y los contrapesos institucionales, además de haber desmantelado el Estado de Derecho y los órganos de control, entre ellos los encargados de la transparencia.

“Han terminado con la independencia judicial: escoger a los jueces por voto popular es una farsa propia de los regímenes autocráticos y además se hizo con una elección fraudulenta. Y para blindar todo eso, Sheinbaum ha suprimido a efectos prácticos a la Suprema Corte como tribunal constitucional”, señaló.

El exmandatario agregó que desde su gobierno se controla el Congreso y las legislaturas estatales, lo que permite aprobar modificaciones constitucionales con carácter definitivo, sin que exista ningún tribunal capaz de objetarlas.

“Es un caso de autoritarismo único en el mundo”, sostuvo.

Zedillo recordó que, incluso antes de llegar al poder, ya había señales de las intenciones de López Obrador y de Sheinbaum Pardo, pues él “se burlaba a menudo de las instituciones electorales y judiciales y desacataba sus decisiones”.

“Yo pensaba que los ciudadanos lo resolverían en las urnas. Sin embargo, en los últimos días de su mandato se dio a la tarea de cambiar las bases constitucionales”, expresó.

“Han copiado lo peor del PRI”

Aunque reconoció su origen priista, Zedillo afirmó que Morena ha retomado los peores vicios del viejo PRI, sin replicar los logros institucionales que, a su juicio, contribuyeron al desarrollo nacional.

“Sí, el PRI fue el que creó instituciones muy importantes para el desarrollo del país, un sistema de salud sólido y programas de viviendas habitación que no se han repetido. Estableció la alternancia de mandatos. Con el apoyo del PRI, los gobiernos enfrentaron con éxito los difíciles años de la Gran Depresión e iniciaron el proceso de industrialización y modernización de México”, comentó.

El exmandatario recordó que durante décadas, cuando las dictaduras militares eran la norma en América Latina, México era una excepción, una nación que “acogió a intelectuales disidentes de todo el mundo”.

“El PRI fue el partido de la Reforma Agraria, aunque puedan criticarse algunos aspectos de su ejecución, y creó el sistema de Seguridad Social. Fue el partido de los gobiernos que lograron décadas de alto crecimiento económico con estabilidad financiera”, insistió.

Sin embargo, Zedillo lamentó que el actual partido en el poder haya imitado los rasgos más oscuros del priismo.

“La tragedia es que Morena, en su intento de construir un partido hegemónico, ha copiado lo peor del PRI, y nada de lo bueno. La corrupción guía su funcionamiento. El dispendio económico es más grave. La destrucción del aeropuerto internacional a medio construir, o el Tren Maya, o la refinería de Dos Bocas son caprichos faraónicos de López Obrador, realizados en contra de todos los estudios que las desaconsejaban y bajo sospecha de una inmensa corrupción”, dijo, quien también promovió una reforma judicial durante su gobierno.