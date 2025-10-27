Diputados del PVEM aparecen ebrios en un video que se viraliza en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por Yucatán y Campeche, respectivamente, aparecieron en un video en aparente estado de ebriedad, el cual se viralizó en redes sociales.

“Los dos únicos dos que realmente quieren a sus equipos, La Máquina y el Ame”, dice Harry Rodríguez, quien hasta este lunes ocupó la dirigencia estatal del Verde, en el video compartido en redes sociales en el que ambos políticos dicen frases incoherentes y palabras altisonantes.

Tras la difusión del video y sin mencionarlo, el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM informó que “Harry Rodríguez Botello Fierro no se encuentra en el desempeño de funciones de presidente”.

En ese contexto anunció que asumirá de manera temporal las funciones de la dirigencia estatal en Yucatán, tras haberse cumplido el periodo estatutario del diputado local como líder pevemista de la entidad.

#Yucatán I Los diputados del PVEM, Harry Rodríguez Botello Fierro y Andrés Fernández del Valle Laisequilla compartieron en sus redes sociales un video en el que aparecen alcoholizados pic.twitter.com/zm6mdTDIcM — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) October 27, 2025

De acuerdo con el Diario de Yucatán, Harry Rodríguez Botello Fierro estuvo al frente del PVEM estatal durante 15 años.

“La medida busca garantizar la institucionalidad, transparencia y continuidad operativa del partido en el estado, mientras se realiza la renovación formal del Comité Estatal”, señala el comunicado.

Tras viralizarse el video, Harry Rodríguez Botello Fierro restringió su cuenta de Facebook.