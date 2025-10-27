Fernández Noroña llora por Palestina durante transmisión en vivo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, lloró en una de sus habituales transmisiones en vivo por la situación de Palestina.

En la videocharla del 26 de octubre, el senador Gerardo Fernández Noroña manifestó sus emociones llorando durante su transmisión, al contar como vivía en un campamento.

“A ver, quiero que vengan aquí. Quiero que vengan aquí a decirle a todos los palestinos que no tienen derecho a existir. Que se mueran, que desaparezcan, que se vayan del Mar Muerto. Que se la vengan a decir a un niño, a una niña.

“Hoy, estoy arriba, viendo todo el campamento. Es una colonia. Pobre. No importa cómo vivías si te lanzan con violencia de tu casa. De tu casa. De tu tierra, de tu raíz. Porque a algunos señores poderosos de otros países les dio la gana, la perversidad, de meter esa cuña y poner patas para arriba el mundo, a ver. Para saquear el petróleo”, explicó.

Durante su charla, el senador comenzó a conmoverse al seguir hablando de la situación en Palestina, por lo que comenzó a llorar y con un papel comenzó a limpiarse las lágrimas. Posteriormente se paró de su asiento durante unos segundos para recomponerse.

(Desde el minuto 48)

“¡Está cabrón! ¡Está cabrón que no tengas derecho! Que haya gente que piense que eres un animal o una cosa. ¡Está cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Ves el campamento? Las condiciones de pobreza, la falta de acceso a educación, a salud... O sea, nosotros tenemos seguro social. ¿No te acuerdas?

“Y acá, es cabronsísimo. ¡Cabronsísimo! Estás condenado. Y los niños abajo, saludándote. Son niños. Te hacen feliz cualquier cosa, hombre. Después entras en toda la tontería del dios dinero y la pretensión y la mano del muerto. Pero es tan sencillo, tan sencillo. Yo bajo y los saludo”, dijo con palabras entrecortadas.