Cámara de Diputados sesionará de forma presencial: Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el diputado morenista Cuauhtémoc Blanco intentara sesionar desde un juego de pádel, este lunes, tras la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, se estableció que para las próximas reuniones se sesionará de manera presencial.

En entrevista en San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que durante las próximas sesiones en las que se discutirá, entre otras leyes, la que busca combatir la extorsión y el Paquete Económico para 2026, se sesionará de manera presencial.

“Todas y todos los diputados habrán de venir a trabajar de manera presencial a la Cámara de Diputados en una semana muy importante. Evidentemente estamos en medio de la discusión del presupuesto y por ende también nuestro compromiso es que las y los diputados estén de manera presencial y no haya vacíos.

“Hemos abordado el tema, es un tema importante para los grupos parlamentarios, tienen que prever los legisladores, las diputadas, los diputados deben prever su convocatoria a la Cámara de Diputados. Esta semana es una semana importante. La siguiente semana también lo será y por supuesto que estaré fijando una convocatoria de manera presencial”, detalló.

López Rabadán resaltó que, desde el primer momento como presidenta de la Cámara de Diputados, ha establecido que los ciudadanos que pagan impuestos merecen que sus legisladores trabajen “y que lo hagamos todos de manera congruente con nuestra responsabilidad”.