Es una aberración jurídica que Morena aprobara retroactividad en Ley de Amparo: Manuel Añorve

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que fue una aberración jurídica que Morena y aliados haya aprobado aprobar un artículo transitorio de retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo.

El senador tricolor explicó que no conformes con casi desaparecer la Ley de Amparo, metieron por la puerta de atrás la retroactividad en una reserva que va en contra de lo que establece el artículo 14 constitucional.

"Están creando un Estado autoritario, por supuesto que quisieron quedar bien y por supuesto que tiene una orientación política de control absoluto, pero cuando ni siquiera leen la Constitución, atropellan los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos; estamos y presumimos de estar en la casa donde se hacen las leyes, donde se discute, donde hay parlamentos para definir perfectamente bien cuál es la ruta de este país y ellos metieron una aberración jurídica”, enfatizó.

Añorve Baños puntualizó que los legisladores de la mayoría oficialista sólo demostraron su profunda ignorancia haciendo el ridículo al votar una reserva que seguramente muchos de ellos ni siquiera sabían, lo que llevó a la propia presidenta Claudia Sheinbaum y al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, a corregirles la plana, por lo que confío que en la Cámara Baja cambien esa modificación a la Ley de Amparo.

“Confío que será en la Cámara de Diputados donde corrijan esta aberración jurídica, yo confió en que Ricardo Monreal, que es un jurista por naturaleza, le haga los cambios necesarios porque una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución y el artículo 14 constitucional protege al ciudadano mexicano”, enfatizó.