Se viraliza imagen de Noroña en presunta sala VIP de Dubai

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En redes sociales se viralizaron imágenes del senador morenista Gerardo Fernández Noroña en la supuesta sala Business Lounge en el aeropuerto de Dubai, tras su “viaje humanitario” para mostrar su apoyo al pueblo palestino.

En las imágenes se aprecia al senador Gerardo Fernández Noroña y a su colaborador Emiliano González, quien trae puesta una kufiya como la que el legislador ha usado durante su viaje.

Fernández Noroña afirmó, en días pasados, que el viaje fue pagado por los Emiratos Árabes Unidos. Los viáticos y hospedajes los pagará de su bolsa, según dijo.

????????Voy con información . El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a romper la austeridad y se fue a un business lounge en Dubai ???????? pic.twitter.com/q0LYdZFz2y — Irving (@IrvingPineda) October 30, 2025

Aseguró que el viaje lo hizo para mostrar su apoyo al pueblo de Palestina. Sin embargo, durante su gira el legislador sólo se ha reunido con funcionarios y ha presumido los lugares que ha conocido –como Ramala, Jericó, Jerusalén y Jordania– mediante fotos que ha subido a sus redes sociales.