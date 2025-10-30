Senadoras de Morena piden a Paco Ignacio Taibo que se disculpe, no que renuncie (Video)

Malú Micher (tercera de izquierda a derecha) en la sesión del miércoles del Senado. Foto: Montserrat López

Laura Itzel Castillo levanta la mano mientras es acompañada por senadoras en la sesión del martes. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió al director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II que ofrezca una disculpa luego de sus comentarios sobre escritoras mexicanas.

En un video, la senadora morenista enfatizó que Paco Ignacio Taibo II es un varón que piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal. Sin embargo, resaltó que lo importante es que los hombres cambien el chip y que sea un chip de igualdad de género.

"Yo lo que quisiera señalar es que de ninguna manera estoy de acuerdo con ese planteamiento de que renuncie por lo que dijo, yo coincido con mi compañera y amiga, Malú Mícher, que señala que lo que debe ofrecer es una disculpa frente a esa expresiones que emitió.

???? “Debe cambiar el chip”: La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, descarta que Paco Ignacio Taibo II deba renunciar, pero pidió que ofrezca una disculpa pública por sus declaraciones sobre las mujeres en la literatura.



?? Video: Sara Pablo pic.twitter.com/K2RN6IMJJa — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 30, 2025

"Es decir que tenemos que reconocer que lamentablemente vivimos en un sistema que es patriarcal. La educación así ha sido y así ha permeado, en este sentido lo que necesitamos es cambiar esas cosas", resaltó.

“Invisibiliza a la mujer”

El miércoles, la senadora morenista Malú Mícher pidió al escritor Paco Ignacio Taibo II, que se disculpe por su comentario sobre que no vale la pena dar a la ciudadanía un poemario escrito por una mujer, ‘horriblemente asqueroso de malo’.

En entrevista en el Senado, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara Alta afirmó que con ese comentario invisibiliza a la mujer en la literatura.

“Él nos dijo, no había la producción femenina del tema literario. No. Lo que hay que responder es, no tenemos información de todo lo que se pudo haber producido, porque hemos sido invisibilizadas en la historia, en la economía, en la ciencia, en todo hemos sido invisibilizadas.

Malú Micher (tercera de izquierda a derecha) en la sesión del miércoles del Senado. Foto: Montserrat López

“Entonces, y, en este caso, él nos invisibiliza en la literatura. Entonces, yo creo que tiene que, entonces, creo que se equivocó, tiene que rectificar, la Presidenta rectificó, pero él tiene que rectificar. Rectificar”, resaltó.

La senadora fue cuestionada sobre si tenía que pedir disculpas, a lo que la legisladora lo afirmó, ya que cuestionó que cómo se puede castigar una producción literaria femenina.

Sale la senadora morenista Malú Micher a decir que Paco Ignacio Taibo II no tuvo la "intención" de ofender a las mujeres...?????



“Si puede y quiere, que ofrezca una disculpa”, dice la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. pic.twitter.com/YBEwy6WjLF — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 29, 2025

“Yo creo que, con todo respeto, Paco Ignacio es un es un hombre muy inteligente, pero se le olvidan algunos detalles, como nada más las mujeres. Entonces, yo creo que el señor tiene que rectificar”, resaltó.

“Yo le hago un llamado a nuestro compañero Paco Ignacio que aprenda de estas lecciones, y si puede y quiere ofrezca una disculpa porque sé que no fue su intención pero finalmente ofendió”, dijo Mícher.

“Yo no me atrevería a que dejara su cargo, yo me atrevería a que se ponga a estudiar”, resaltó.