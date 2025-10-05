Gobernadores de la 4T refrendan lealtad a Sheinbaum; destacan programas de bienestar y seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum saluda al secretario de Marina, Raymundo Morales, mientras observa la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este domingo en el Zócalo. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los 24 gobernadores militantes de Morena y aliados expresaron su “respaldo firme” al “liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su “visión transformadora que impulsa la Cuarta Transformación”, a un año del inicio de su gobierno.

En un pronunciamiento conjunto que difundió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en su cuenta de X, horas después del mitin que encabezó la morenista en el Zócalo capitalino, aseguraron:

“Durante este primer año, ha quedado demostrado que es posible gobernar con honestidad, firmeza y resultados, fortaleciendo un modelo de desarrollo centrado en la justicia social, la igualdad y la soberania nacional”.

Los mandatarios destacaron que los programas de bienestar “han sido piedra angular del proyecto social y han contribuido a reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad” y han “fortalecido la cohesión social y garantizado que nadie quede atrás”.

En el texto, destacaron los avances de la gestión de Sheinbaum Pardo en materia de educación, agua, energía, infraestructura y economía.

En materia de seguridad, afirmaron que la estrategia aplicada por la mandataria federal “ha dado frutos medibles: se ha logrado una reducción sostenida en los índices de violencia de alto impacto y se han desplegado operativos estratégicos contra el crimen organizado con detenciones y aseguramientos relevantes. Con ello evidencia que la paz auténtica se construye con justicia, no con mano dura”.

Los mandatarios estatales subrayaron también que el “nuevo sistema de gobierno coloca al ser humano y su dignidad en el centro de las decisiones públicas, promueve la honestidad como principio ético, la austeridad republicana como estilo de vida y prioriza el bien común sobre intereses individuales”.

Por último, los morenistas refrendaron su “lealtad” al proyecto de transformación encabezado por Sheinbaum Pardo. Y dijeron que, “con unidad, honestidad y trabajo conjunto, seguiremos construyendo un México más justo, próspero y libre, donde el poder público se ejerza siempre al servicio del pueblo”.