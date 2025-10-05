Sheinbaum: el amparo ya no resguardará de por vida a potentados que no quieren pagar impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el cierre de su gira nacional por su primer año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al decir que evitará que éste “se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”.

Ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, la mandataria federal terminó de enlistar las reformas constitucionales que marcaron su primer año de gestión y tocó el tema que ha causado polémica en los últimos días:

“Aprovecho para explicar que la reforma a la Ley de Amparo que recientemente propusimos garantiza a los ciudadanos sus derechos frente a cualquier acto de autoridad. Eso está totalmente salvaguardado”, dijo.

Sin mencionar nombres o hacer dedicatorias, la morenista agregó que el objetivo de esta ley “es hacer la impartición de justicia más rápida, más expedita; garantizar la pronta actuación contra el lavado de dinero y evitar que el amparo se vuelva el resguardo de por vida de los potentados de antes que no quieren pagar sus impuestos”.

Luego, hizo una pausa para que los gritos de los asistentes se escucharan con más fuerza: “¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!”.

Y lanzó un guiño al Poder Legislativo por apoyar sus reformas: “Agradezco profundamente al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a los Congresos locales, por su actuación patriótica y consecuente en la aprobación de estas reformas históricas”.

Los gritos siguieron: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

La semana pasada, los senadores aprobaron las reformas a la Ley de Amparo que les envió la mandataria federal, aunque ella misma aclaró que no estaba de acuerdo con el añadido que le hicieron sobre la retroactividad de la ley. En los próximos días, la reforma será discutida en la Cámara de Diputados.