Sheinbaum: “México no acepta injerencismo”

Claudia Sheinbaum Pardo en su discurso en el Zócalo. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante un Zócalo capitalino lleno de simpatizantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su defensa de la soberanía de México y su rechazo al injerencismo en la toma de decisiones como nación.

En su discurso de cierre de su gira nacional para informar sobre su primer año de gobierno, la mandataria federal destacó que, “frente a cualquier deseo de injerencia o intervención de una potencia extranjera en México”, promovió la inscripción en la Constitución Política el siguiente texto:

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Ante aplausos de los asistentes, añadió: “Esta reforma dice en pocas palabras: ¡México no acepta injerencismo, no acepta intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!”.

La afirmación de la mandataria federal cobró relevancia ante las varias declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de lo que debería hacer México en materia de combate al narcotráfico.