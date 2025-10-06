Kenia López Rabadán confirma que la Cámara de Diputados recibió minuta sobre Ley de Amparo. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la minuta sobre la Ley de Amparo llegó San Lázaro, mañana le darán primera lectura y la remitirán a la Comisión de Justicia.

En entrevista en San Lázaro, la diputada panista detalló que la Cámara de Diputados revisará y corregirá el artículo transitorio sobre retroactividad aprobado en el Senado de la República.

"Yo, como presidenta de esta Cámara de Diputados, garantizo a todos los grupos parlamentarios, a las y los ciudadanos, que será un debate público, transparente, incluyente y, evidentemente, lo digo para dar certeza a las y los ciudadanos.

"Hay un tema que ya se ha debatido, incluso, previo a llegar a esta Cámara revisora, que es este artículo transitorio que prevé un debate, seguramente, o distintas posiciones, pero que al parecer casi todos los grupos ya lo han fijado de manera, digamos, pública, y creo que encontrará los causes suficientes para que se corrija este artículo transitorio que, evidentemente, a decir de distintos legisladores, juristas, abogados, expertos en la materia, viola la Constitución a propósito de la retroactividad en perjuicio de las y los mexicanos", explicó.

Kenia López Rabadán también afirmó que para la máxima publicidad de la minuta la publicará en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados.