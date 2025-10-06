Ley de amparo

Kenia López Rabadán confirma que la Cámara de Diputados recibió minuta sobre Ley de Amparo

López Rabadán detalló que la Cámara de Diputados revisará y corregirá el artículo transitorio sobre retroactividad aprobado en el Senado de la República.  
Nacional
lunes, 6 de octubre de 2025 · 16:06

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que la minuta sobre la Ley de Amparo llegó San Lázaro, mañana le darán primera lectura y la remitirán a la Comisión de Justicia. 

En entrevista en San Lázaro, la diputada panista detalló que la Cámara de Diputados revisará y corregirá el artículo transitorio sobre retroactividad aprobado en el Senado de la República.  

"Yo, como presidenta de esta Cámara de Diputados, garantizo a todos los grupos parlamentarios, a las y los ciudadanos, que será un debate público, transparente, incluyente y, evidentemente, lo digo para dar certeza a las y los ciudadanos. 

"Hay un tema que ya se ha debatido, incluso, previo a llegar a esta Cámara revisora, que es este artículo transitorio que prevé un debate, seguramente, o distintas posiciones, pero que al parecer casi todos los grupos ya lo han fijado de manera, digamos, pública, y creo que encontrará los causes suficientes para que se corrija este artículo transitorio que, evidentemente, a decir de distintos legisladores, juristas, abogados, expertos en la materia, viola la Constitución a propósito de la retroactividad en perjuicio de las y los mexicanos", explicó. 

Kenia López Rabadán también afirmó que para la máxima publicidad de la minuta la publicará en la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados. 

Ley de amparo Kenia López Rabadán Cámara de Diptuados

