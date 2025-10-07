Monreal anuncia iniciativa contra abusos en tarjetas de crédito y débito: ¿en qué consiste?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa en la que busca regular la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito, emitidas por entidades financieras y comerciales.

El morenista afirmó que la propuesta de reforma para Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se sustenta en tres pilares para restablecer la simetría en usuarios e instituciones y devolver el equilibrio en una relación que hoy parece desigual: acceso amplio y expedito a la cancelación, establecer un plazo pronto y delimitado, y reforzar la protección frente a prácticas indebidas.

“Muchos miles de personas hemos padecido el que nos envían tarjetas sin solicitarlas, y luego se nos cobran anualidades e incluso penalización. Por eso es importante que todo parta de una voluntad de los ciudadanos.

“Si no solicitas la tarjeta, no se te debe cobrar nada, menos penalizarte. Primer pilar consiste en asegurar un acceso amplio y expedito a la cancelación. Ello significa que toda persona, sin importar dónde viva ni qué herramientas tecnológicas tenga a la mano o no, pueda dar por terminada la relación contractual mediante canales presenciales, telefónicos y digitales”, detalló en un video en sus redes sociales.

El segundo pilar de la iniciativa propone establecer un plazo pronto y delimitado para que la cancelación se concrete en un máximo de tres días hábiles, sin costos, sin comisiones, sin penalizaciones y sin trámites excesivos.

Además, el tercer pilar plantea reforzar la protección frente a prácticas indebidas. La iniciativa declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso, prohíbe la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obliga a reembolsar cualquier cobro indebido. Con ello, se protege de manera preventiva a las personas frente a fraudes o abusos, dejando claro que la responsabilidad recae en el emisor, nunca en el cliente.

A muchas personas nos ha pasado: recibimos tarjetas no solicitadas y luego enfrentamos cobros o penalizaciones.

Presentaré una iniciativa para proteger a las y los usuarios y poner fin a esas prácticas abusivas. Es momento de que las instituciones actúen con responsabilidad. pic.twitter.com/y3vg9TJ8bj — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 7, 2025

“No tengan duda de que al hacerlo consolidaremos un marco jurídico que respete la autonomía de la voluntad, fortalezca a nuestro sistema financiero y, sobre todo, asegure lo esencial: que las instituciones estén al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones”, finalizó.