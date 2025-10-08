Ley Aduanera responsabiliza a agentes aduaneros y no a la autoridad: Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que con la Ley Aduanera se deja toda la responsabilidad a los agentes aduanales sin responsabilizar a la autoridad.

Clemente Castañeda también resaltó que, así como se aprobó la reforma en la Cámara de Diputados, votarán en contra de la minuta.

“Platiqué con los compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados y estamos en sintonía (de votar en contra). Creemos que es una ley que le carga sobre todo la responsabilidad a los agentes aduanales como si la autoridad no tuviera absolutamente nada que ver”, resaltó.

El senador emecista resaltó que con respecto al huachicol fiscal lo único que hace es evidenciar que hay un problema en quién controla las aduanas, un asunto que, afirmó, esta legislación debe atender.