Ley Aduanera

Ley Aduanera responsabiliza a agentes aduaneros y no a la autoridad: Movimiento Ciudadano

Clemente Castañeda adelanta el voto de su bancada en contra de la iniciativa
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
miércoles, 8 de octubre de 2025 · 12:46

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que con la Ley Aduanera se deja toda la responsabilidad a los agentes aduanales sin responsabilizar a la autoridad. 

Clemente Castañeda también resaltó que, así como se aprobó la reforma en la Cámara de Diputados, votarán en contra de la minuta. 

“Platiqué con los compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados y estamos en sintonía (de votar en contra). Creemos que es una ley que le carga sobre todo la responsabilidad a los agentes aduanales como si la autoridad no tuviera absolutamente nada que ver”, resaltó.

El senador emecista resaltó que con respecto al huachicol fiscal lo único que hace es evidenciar que hay un problema en quién controla las aduanas, un asunto que, afirmó, esta legislación debe atender.

Más de
Ley Aduanera Senado de la República Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias