Murió el priista Francisco Rojas Gutiérrez, director de Pemex y de la CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El político Francisco Rojas Gutiérrez, militante del PRI durante décadas y alto funcionario en diversas administraciones --fue director general de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-- falleció a los 81 años, informó este 1 de noviembre el partido tricolor, que lamentó la pérdida de un “destacado priista y servidor público ejemplar”.

Egresado de la carrera de contaduría de la UNAM, Rojas empezó a militar en el PRI a los 30 años, y escaló en el partido hasta convertirse en tesorero del partido durante la campaña presidencial de Miguel Alemán --de la que fue coordinador de "prioridades nacionales"--; en su sexenio, ascendió a secretario de Estado y a director general de Pemex, cargo que guardó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En 2013, después de un largo periodo como legislador federal y como cabildero para la industria chatarra --fue presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico)--, Rojas regresó a la administración pública, cuando Enrique Peña Nieto le cedió las riendas de la CFE, a la que dirigió hasta 2014.