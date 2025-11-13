Acusan a PAN, PRI, Salinas Pliego y la derecha internacional de impulsar Marcha de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal hizo una presentación sobre quienes considera están detrás de la manifestación del 15 de noviembre, a la que la presidenta Claudia Sheinbaum llama la “marcha de la derecha” internacional y en México apuntaron a Ricardo Salinas Pliego.

Se presentó como un “análisis digital” y fue un recuento de las publicaciones que han compartido algunas cuentas de X que han referido el tema de la protesta.

“Se demostrará que se trata de una convocatoria inorgánica, pagada, con la participación de la derecha internacional, con cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero, generadas en el momento y con otras cuentas que apoyaron a la oposición y que participaron en las campañas de mentiras con las narcoetiquetas en 2024”, dijo Miguel Elorza, coordinador de Infodemia.

El funcionario dijo que “se evidenciará cómo panistas, priistas y hasta el empresario Ricardo Salinas Pliego han utilizado a la Generación Z y se han —hay que decirlo— montado en esta campaña”.

Expuso como origen de la convocatoria “el 3 de octubre, Azteca Noticias hizo un reportaje donde mencionó que ‘las manifestaciones de la Generación Z son una protesta global’, lo que no corresponde con la realidad”.

Después de que se dio a conocer la convocatoria de la marcha, el 15 de noviembre, expuso, “se detectaron 179 cuentas en TikTok y 359 comunidades en Facebook que comenzaron a impulsar la información de Generación Z de manera sincronizada”.

Concluyó que “50 de las 179 cuentas de TikTok tuvieron su primer posteo en octubre o noviembre, lo que nos dice que fueron creadas exprofeso para mover de manera simultánea este tema”.

Expuso como ejemplos algunas de las 28 páginas que tienen administradores de otro país como España, Bolivia, Estados Unidos y Bolivia.

Miguel Ángel Elorza explicó que también a partir del 1 de noviembre comenzaron a surgir conflictos internos en los impulsores de la convocatoria del 15 de noviembre, cuando el usuario Iván Mero Perro, administrador del servidor original de Discord de Generación Z, desmintió la…

“Algunas de las figuras de los panistas que han impulsado esta marcha, que se dice que ‘es apartidista’: Vicente Fox, es uno de los que más ha impulsado esta marcha. Claudio X. González, que tiene la relación con ‘Salvemos la democracia’ y la ‘Marea Rosa’. Sociedad Civil, que retuitea posteos de ‘Salvemos la democracia’ y de la ‘Marea Rosa’ y de Claudio X. González, y de Fox. Y Acción Civil Mexicana”.

El presentador de la sección “el detector de mentiras”, dijo que “a partir de diversos análisis, se calcula que el gasto en esta estrategia digital asciende a más de 90 millones de pesos, solo en octubre y en lo que va de noviembre”.

La parte de la ciudadanía que va a participar en esta marcha ha expuesto que acuden para protestar por la violencia que se vive en el país, con grupos del crimen organizado que mantienen en especial la extorsión y cobro de piso.

Un caso fue el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, que se dio en la conmemoración de Día de Muertos en un evento público, mientras estaba rodeado de su familia.