Sheinbaum sobre Salinas Pliego: “Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Menos de una hora después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzara con el primer revés de varios que definen que Ricardo Salinas Pliego deberá pagar más de 48 mil millones de pesos por créditos fiscales, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo eco al lanzarle la frase: “Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas”.

No esperó a la conferencia en Palacio Nacional y desde Tecámac, en un evento que originalmente era el anuncio del inicio de operaciones de Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE, la mandataria federal aprovechó para referirse a las decisiones que tomó la nueva Corte surgida de la reforma al Poder Judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El mismo día que la Corte daría una resolución que se advertía sería contra el dueño de Grupo Salinas, en la conferencia de Palacio Nacional el gobierno federal presentó un análisis sobre quiénes están detrás de la convocatoria a la Marcha de la Generación Z el próximo 15 de noviembre, y que apuntaba, además de a los partidos de oposición, hacia Salinas Pliego.

En Tecámac, Estado de México, la mandataria afirmó: “Ah, cómo les gusta tirarnos en las redes sociales. Hoy presentamos en la mañanera: ¿Saben cuánto destinaron en la última campaña? 90 millones de pesos para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestra. pero, en realidad, compran cuentas, bots se llaman, robots, que lo que hacen es hacer campañas en las redes sociales”.

Añadió: “como ahora, muchos, sobre todo, los jóvenes están en las redes sociales, parece como que es un movimiento en contra nuestra. Pero salimos a la calle y la gente está contenta (…) Les decía que venía una campaña tremenda, o ha habido una campaña tremenda, pero salimos a la calle y la gente está contenta”.

Después se refirió a uno de los personajes que, según concluyó el análisis, está detrás del llamado a manifestarse contra el gobierno el próximo sábado.

“Y mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad? Eso sí, nada de autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades, pero, como decía Juárez: `Nadie, ni nada por encima de la ley´. Quienes defendemos el Estado de derecho somos los que estamos gobernando”.

En ese evento que comenzó 45 minutos después de la cita original, la presidenta Sheinbaum también felicitó, de nuevo, a su antecesor por su cumpleaños y destacó: “apostaban a que iba a llegar Claudia Sheinbaum a la Presidencia y que se iba a separar de López Obrador, pues se equivocaron”.