Generación Z
Alito califica de “brutal” la respuesta del gobierno a la Marcha de la Generación Z“Golpearon a jóvenes que sólo quieren un México mejor; los golpearon porque les tienen miedo”, acusó el líder nacional del PRI
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su respaldo a la manifestación realizada ayer bajo la etiqueta de Generación Z.
A través de sus redes sociales, el priísta conocido como “Alito”, inclusive se dijo “perseguido del sistema” y posteó:
“A nosotros el sistema nos ha perseguido, nos ha difamado y amenazado, pero no han logrado callarnos, ni lo harán. Por eso entendemos y apoyamos a quienes alzan la voz, a quienes salen a las calles a exigir un país en paz y con futuro”.
El tono del líder tricolor ha ido aumentando en los meses recientes, al grado de acusar colusión del gobierno con el crimen organizado y esta vez no fue la excepción.
¡NO PODEMOS GUARDAR SILENCIO! ????— Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 16, 2025
En el PRI no hay espacio para medias tintas. Por eso respaldamos el reclamo de los jóvenes que exigen un México mejor. Porque es lo justo y porque es lo necesario.
A nosotros el sistema nos ha perseguido, nos ha difamado y amenazado, pero no… pic.twitter.com/WsXxcTWocA
Al expresar su respaldo a la manifestación de ayer en el Zócalo capitalino y con réplicas en varias ciudades del país, el priísta agregó:
“La respuesta del narcogobierno de Morena fue brutal. Golpearon a jóvenes que sólo quieren un México mejor. Los golpearon porque les tienen miedo. Porque saben que la fuerza del pueblo organizado es más poderosa que su narcorégimen cobarde”.
Siguió:
“Los morenarcos han demostrado estar al servicio del crimen. A los jóvenes los enfrentan con violencia. A los delincuentes los abrazan”.
Finalmente, el dirigente del PRI advirtió a “los morenarcos” que los priístas no se callarán como tampoco los jóvenes ni la población para rematar con la exclamación “¡no a la dictadura!”.