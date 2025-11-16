Alito califica de “brutal” la respuesta del gobierno a la Marcha de la Generación Z

Enfrentamiento en la Marcha de la Generación Z. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó su respaldo a la manifestación realizada ayer bajo la etiqueta de Generación Z.

A través de sus redes sociales, el priísta conocido como “Alito”, inclusive se dijo “perseguido del sistema” y posteó:

“A nosotros el sistema nos ha perseguido, nos ha difamado y amenazado, pero no han logrado callarnos, ni lo harán. Por eso entendemos y apoyamos a quienes alzan la voz, a quienes salen a las calles a exigir un país en paz y con futuro”.

El tono del líder tricolor ha ido aumentando en los meses recientes, al grado de acusar colusión del gobierno con el crimen organizado y esta vez no fue la excepción.

¡NO PODEMOS GUARDAR SILENCIO! ????



En el PRI no hay espacio para medias tintas. Por eso respaldamos el reclamo de los jóvenes que exigen un México mejor. Porque es lo justo y porque es lo necesario.



A nosotros el sistema nos ha perseguido, nos ha difamado y amenazado, pero no… pic.twitter.com/WsXxcTWocA — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 16, 2025

Al expresar su respaldo a la manifestación de ayer en el Zócalo capitalino y con réplicas en varias ciudades del país, el priísta agregó:

“La respuesta del narcogobierno de Morena fue brutal. Golpearon a jóvenes que sólo quieren un México mejor. Los golpearon porque les tienen miedo. Porque saben que la fuerza del pueblo organizado es más poderosa que su narcorégimen cobarde”.

Siguió:

“Los morenarcos han demostrado estar al servicio del crimen. A los jóvenes los enfrentan con violencia. A los delincuentes los abrazan”.

Finalmente, el dirigente del PRI advirtió a “los morenarcos” que los priístas no se callarán como tampoco los jóvenes ni la población para rematar con la exclamación “¡no a la dictadura!”.