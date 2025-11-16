Gobernadores de la 4T alertan contra “actores políticos con intereses ajenos al bienestar común”

Enfrentamientos durante la Marcha de la Generación Z. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gobernadores y gobernadoras de los partidos de la Cuarta Transformación expresaron su “enérgico rechazo” a los actos de violencia registrados durante la Marcha de la Generación Z en la Ciudad de México.

En un pronunciamiento conjunto, expresaron su preocupación por “la posible presencia de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común”.

“La libre expresión, la protesta social y la participación ciudadana son pilares esenciales de nuestra vida democrática; sin embargo, ningún derecho puede ejercerse a costa de la integridad, la paz pública o la seguridad de la población”, establecieron los mandatarios estatales de Morena y partidos aliados.

La violencia, la agresión y la destrucción no representan causas legítimas y atentan directamente contra los derechos de todas y todos, sostuvieron.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a los actos de violencia registrados durante la manifestación realizada hoy en la Ciudad de México.



La libre expresión, la protesta social y la participación ciudadana son pilares esenciales de nuestra vida democrática; sin embargo, ningún… pic.twitter.com/HXphXaalKX — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 16, 2025

“Cómo lo ha expresado en múltiples ocasiones la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el diálogo, el respeto y las vías institucionales son las únicas herramientas válidas para construir acuerdos duraderos ? atender las demandas sociales de manera responsable”, expusieron en un desplegado difundido en redes sociales.

“En este contexto, manifestamos nuestra profunda preocupación por la posible presencia de actores políticos con intereses ajenos al bienestar común, cuya intervención puede distorsionar las legítimas expresiones ciudadanas”, alertaron los gobernadores.

Es fundamental que toda movilización permanezca libre de influencias que busquen desviar su propósito y se mantenga orientada al bien público, añadieron.

“Refrendamos nuestro firme respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los esfuerzos para fortalecer la paz y la seguridad, y avanzar hacia una nación más justa, unida y segura para todas y todos”, concluye el pronunciamiento