Jorge Romero condena la “respuesta violenta del Estado” contra la Marcha de la Generación Z

Enfrentamiento frente a Palacio Nacional tras la Marcha de la Generación Z. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, condenó la intervencion policiaca al calificarla “respuesta violenta del Estado” contra las y los jóvenes que se manifestaron en distintas ciudades del país.

Además, aseguró que “la represión confirma el miedo del oficialismo”.

Tras la marcha y concentración realizadas ayer en el Zócalo capitalino, bajo la etiqueta Generación Z, el dirigente panista se refirió esta mañana a la jornada de protestas que tuvo réplicas en diferentes ciudades del país.

“Lo que vimos en las calles es esperanza pura. Miles de jóvenes que ya no aceptan vivir con miedo ni bajo un gobierno que les miente todos los días. Esa generación no se va a dejar callar, está lista para defender a México”, dijo.

Romero Herrera sostuvo que la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos revela el verdadero rostro del régimen.

“En lugar de escucharlos, el gobierno respondió con violencia y gas. Eso no es conducción democrática, es autoritarismo”.

Relanzamiento del PAN

Luego, aprovechó para referirse al relanzamiento del PAN que tiene como eje central la apertura a los ciudadanos y, en especial a los jóvenes.

Reiteró también que las y los jóvenes salieron a las calles cansados de la inseguridad, del autoritarismo y de un gobierno que ha normalizado la violencia.

“Marcharon para decir basta. Y la respuesta del Estado fue reprimirlos. Eso habla de un gobierno que teme a su propia juventud”, consideró.

Añadió que Acción Nacional las y los acompañará para defender los valores fundamentales del relanzamiento del partido: Patria, Familia y Libertad.

“La juventud exige vivir en un México sin miedo, sin persecución, sin censura. El PAN va a estar con ellos. México merece un gobierno que dialogue, no que reprima”.

Jorge Romero llamó a convertir la indignación en acción social y política:

“Que lo que despertó ayer sea el inicio de un movimiento que cambie la historia. Los jóvenes no solo son el futuro: ya son la voz que está moviendo al país”, finalizó.