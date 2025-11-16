“Los bots no marchan”: Morena revienta contra la Marcha de la Generación Z

La marcha del sábado a su paso por Bellas Artes. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) condenó “de manera enérgica” los actos de violencia registrados durante la Marcha de la Generación Z de este sábado.

En un comunicado, el partido gobernante consideró que la convocatoria distó mucho de ser un ejercicio "juvenil", "espontáneo" o "apartidista".

La movilización, acusó, “fue encabezada por figuras del viejo PRIAN y de la derecha tradicional: Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán, Emilio Álvarez Icaza, Lourdes Mendoza, Pedro Ferriz Híjar y el padre de Carlos Loret de Mola, entre otros. Esa sola lista desmonta cualquier narrativa de independencia ciudadana”.

En su pronunciamiento, el partido que encabeza Luisa María Alcalde negó que la composición de la marcha correspondiera a una representación diversa de la sociedad.

“Predominaron adultos mayores de 40 años de sectores privilegiados, mientras que la participación juvenil fue claramente minoritaria. En varias ciudades del país la asistencia fue reducida, en algunos casos de apenas unas decenas de personas; incluso en la Ciudad de México la convocatoria fue menor que en otras movilizaciones recientes de la propia oposición.

“Lo que se observó fueron grupos opositores y operadores políticos, no un movimiento amplio de la ciudadanía”, aseveró Morena.

El partido guinda consideró particularmente grave fue la contradicción entre el mensaje y la conducta de ciertos contingentes.

?? Compartimos comunicado de prensa:



Morena condena de manera enérgica los actos de violencia registrados hoy durante la marcha del 15 de noviembre



A partir de los hechos registrados hoy en la protesta realizada en el Zócalo capitalino —que derivaron en actos de violencia… pic.twitter.com/fE5adRnfF5 — Morena (@PartidoMorenaMx) November 16, 2025

“Una marcha que supuestamente rechazaba la violencia terminó con agresiones y destrozos protagonizados por grupos radicalizados de ultraderecha. Esta incongruencia revela la intención de provocar, polarizar y desestabilizar, justo cuando el Gobierno de México trabaja para pacificar al país desde una visión humanista y de Estado.

“A ello se sumó la narrativa mediática que buscó inflar la asistencia, ocultar a los convocantes reales y ofrecer una versión distorsionada de los hechos. Pero lo ocurrido confirmó lo evidente: los bots no marchan. Quienes asistieron fueron los mismos actores de siempre, con los mismos intereses de siempre”.

El comunicado concluye que la movilización no representó a la Generación Z y llamó a la oposición a conducirse con responsabilidad democrática, “sin recurrir a la violencia ni a la manipulación”.