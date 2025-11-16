Sheinbaum condena violencia en la Marcha de la Generación Z; señala que hubo “pocos jóvenes”

Entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios de la Beca Benito Juárez en Jonuta, Tabasco. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo “no a la violencia” en referencia a los hechos ocurridos este sábado en el Zócalo de la Ciudad de México durante la Marcha de la Generación Z.

Los enfrentamientos a las puertas de Palacio Nacional entre policías e integrantes del llamado bloque negro dejaron al menos 120 personas heridas y 40 detenidos.

La mandataria hizo referencia a la manifestación durante un acto de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios de la Beca Benito Juárez en Jonuta, Tabasco.

En su discurso, Sheinbaum señaló que en la marcha en la CDMX en realidad hubo “pocos jóvenes” y remarcó que la “Cuarta Transformación” que enarbola su gobierno es pacífica.

“En 2018, de manera pacífica, inició un cambio en nuestro país, por eso quiero referirlo ahora. Nosotros luchamos con López Obrador, hicimos muchas marchas. ¿Saben que aquí se luchó contra el fraude electoral, marchando de Tabasco hasta la Ciudad de México, varias veces? ¿Lo sabían?”, dijo Sheinbaum a los jóvenes asistentes.

“Eso se llamó el Éxodo por la Democracia que hizo entonces López Obrador porque le hicieron un fraude electoral para que no fuera gobernador de Tabasco. ¿Y qué hizo él? Marchó de manera pacífica. Muchos lo acompañaron, desde aquí, desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Ahí inició su lucha, la lucha de todas y todos nosotros por la transformación de México.

“Y de manera pacífica, sin romper un solo vidrio, logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y de los mexicanos”, expuso Sheinbaum, para luego referir a los hechos en el Zócalo.

"Jóvenes":

Por las palabras de Claudia Sheinbaum sobre la marcha de hoy en CDMX pic.twitter.com/dEjsv03WGT — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 16, 2025

“Por eso, hoy, que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que ‘marcharon jóvenes’, pero en realidad había muy pocos jóvenes; y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos: No a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”.

“Mientras ellos se gastan en millones de bots, la presidenta distribuye millones de becas”: SEP

En el acto, el secretario de Educación, Mario Delgado, secundó la postura de la mandataria:

“Presidenta: juntó usted aquí más jóvenes en Jonuta que allá en la Ciudad de México, los que pretendieron marchar; porque la educación es lo que convoca a esta generación. Hay algunos que quieren engañar a las y los jóvenes contratando millones de bots para tratar de utilizarlos para sus fines: para que regresen los privilegios, para que regrese la corrupción”, dijo el exdirigente de Morena.

“Mientras ellos se gastan millones en bots, nuestra Presidenta distribuye millones de becas para que los jóvenes ejerzan su derecho a estudiar. Mientras aquellos convocan a llenar las calles, pero se quedan con las ganas, nuestra Presidenta convoca a llenar las escuelas. Mientras ellos convocan a la violencia, en nuestras escuelas se enseña la cultura de paz y la no violencia.

Mario Delgado criticó que los adversarios de la 4T le quieran poner nombre a esta generación, “pero esta generación es la generación de la Beca Rita Cetina, es la generación de la beca Benito Juárez, es la generación de más becarios y más universitarios”.