Oficialismo en el Congreso respalda a Sheinbaum ante “embestida oscura de la derecha”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mayoría oficialista en el Congreso de la Unión respaldó las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum luego de la marcha del pasado 15 de noviembre convocada por la generación Z, en la que se registraron hechos violentos.

En conferencia de prensa en el Salón de la Comisión Permanente, la cúpula legislativa del oficialismo, encabezada por los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, respectivamente, mostraron su respaldo a la mandataria ante las expresiones en su contra en la marcha del 15 de noviembre.

El presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López, aseguró que la marcha del sábado fue una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha y el fascismo.

El senador aseguró que tras la organización de la marcha estuvieron Claudio X. González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y otros miembros de los partidos políticos del PRI y del PAN.

“Pues nada es fortuito, es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora pues ya se quitaron la máscara. Inicia la convocatoria de esta marcha el 13 de septiembre de este año en Morelia, Michoacán; allí se dio ese día un compromiso, se llevó un taller de capacitación de una asociación civil que se llama Creemos México.

“Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria, participaron abiertamente ese día Claudio X. González, que es el encargado de financiar gran parte de la movilización; Mauricio Tabe, que también es de los organizadores y de los financieros de esta movilización, y Roberto Madrazo, que es una especie de ideólogo del movimiento, empezaron a reclutar a un grupo de jóvenes de los cuales ya han trascendido los nombres.

“Luego entonces, pues ésta no tuvo nada de espontáneo, es sabido que en su gran mayoría lo que menos participó fueron jóvenes, o jóvenes de los que supuestamente eran convocantes. En estos momentos nosotros venimos a ratificar el respaldo, que ya hicimos público el pasado fin de semana, a la presidenta de la República”, resaltó.

Asistentes a la conferencia de prensa en el Senado. Foto: Montserrat López

Por su parte, el presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que todos aliados respaldarán el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió al pueblo de México respaldar a la mandataria ante los ‘embates’ internos y externos.

“Es necesario hacer hincapié en que en el país el movimiento que conforma el Partido Verde y el PT y Morena vamos a caminar muy acompañados para establecer con toda precisión que la presidenta Claudia Sheinbaum legítimamente, legalmente, representa a la mayoría del pueblo de México y que ahora que está sometida a una embestida a esta serie de ataques.

“Vamos a respaldarla y a respaldar sus actividades públicas, su agenda pública, sus políticas públicas que está implementando, y que darán resultados. Decirle al pueblo de México que es importante mantener la unidad frente a los embates del exterior, del interior”, resaltó.

En la conferencia estuvieron presentes los vicecoordinadores de Morena en el Congreso, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, así como Raúl Bolaños, vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro por parte del PVEM, además de algunos diputados oficialistas.