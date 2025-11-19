Félix Salgado Macedonio se deslinda de homenaje en la UAGro y dice que no asistirá

Félix Salgado Macedonio y Aquiles, uno de los perros rescatados en su refugio. Foto: Miguel Dimayuga Meneses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, anunciara un reconocimiento al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, el legislador se deslindó de la propuesta y afirmó que no acudirá si se llega a realizar.

En entrevista con Proceso en el Senado, Salgado Macedonio afirmó que él no aceptaría un homenaje, ya que, resaltó, estos son para honrar a los héroes que murieron, no para los vivos.

“No, no, nada de eso. No, yo no soy afín a los homenajes. De otra parte, yo no acepto ningún homenaje. Los homenajes son para los héroes. Los que murieron. No para los vivos.

“Y allá en Guerrero hay unas leyes que dejaron los priistas que se les tienen que hacer homenajes a los exgobernadores. Entonces ya la gobernadora Evelin mandó una iniciativa al Congreso local. Ya se aprobó hoy. Sí, donde ya no tienen por ley que hacerles homenajes a los exgobernadores”, enfatizó.

La propuesta de reconocimiento al morenista surgió tras la polémica desatada por un homenaje al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, considerado como uno de los artífices de la Guerra Sucia.

En el Patio del Federalismo del Senado, mientras se tomaba fotos con Aquiles, perro rescatado por su refugio, el senador morenista negó tajantemente que vaya a asistir al acto.

“No, yo no, yo agradezco mucho el reconocimiento. Pero, y yo soy egresado del UAGro, yo soy universitario también. Pero no, no, hay que hacerle homenaje a nuestros muertos, a nuestros héroes, a los que nos dieron patria. Hay mucho guerrerense. Tenemos mucha historia. Los Bravo, los Galeana, ¿no? Entonces, Antonia Nava de Catalán, Eucaria Apreza, Heliodoro Castillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Hay muchos a quien hay que honrar”, enfatizó.

El senador morenista informó que incluso se debería hacer una ley en Guerrero donde se prohíban los homenajes a los políticos vivos y que se hagan homenajes a los héroes.