Jorge Romero reconoce que el joven convocante de la marcha Gen-Z tiene contrato con el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, se desmarcó hoy de la marcha llamada de la “Generación Z”, y reprocho a la presidenta Claudia Sheinbaum los señalamientos que ha hecho respecto a su partido y la mencionada movilización.

“No presidenta, esta marcha fue de las y los jóvenes. El PAN lo que ha hecho es reconocerlos y siempre lo hará”, dijo.

El líder nacional del PAN, sin embargo, reconoció que Edson Andrade, convocante a la marcha del pasado sábado, tiene un contrato con el comité de la Ciudad de México.

El martes por la noche, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde Luján, difundió dicha información que fue aludida también en la “mañanera del pueblo” que, en Palacio Nacional, encabeza la presidenta Sheinbaum.

Al respecto, Jorge Romero sostuvo que los servicios de gestión de redes sociales se le han contratado a Andrade, inclusive por diputados de Morena. No obstante, reprochó a la presidenta por exponer a las y los jóvenes en las mañaneras por atreverse a manifestarse.

En conferencia de prensa, el panista consideró que los jóvenes están ejerciendo su libertad de expresarse y calificó de “triste” que el gobierno no se responsabilice de sus acciones.

De hecho, Romero Herrera acusó al gobierno de estar detrás de la agresión hacia los asistentes a la concentración del pasado fin de semana en el Zócalo capitalino.

Cuestionó, por una parte, a quién obedece el “bloque negro”, y por la otra, condenó la actuación policiaca que calificó de violenta.

En su oportunidad, la líder juvenil panista, Daniela Aguilar, quien participó en la marcha, hizo un recuento de hechos violentos que, a su parecer, fue parte de un plan estratégico para la represión.