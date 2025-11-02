Luisa Alcalde condena “politiquería” tras el asesinato del alcalde de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, condenó este domingo la "politiquería" con la que algunos comentan el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado a balazos en el centro histórico de esa ciudad michoacana anoche, en medio del evento público para el día de muertos.

Desde su cuenta de redes sociales, la política expresó que Morena lamenta "profundamente" el asesinato del edil, y confió en el "compromiso y profesionalismo" de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su equipo de seguridad para esclarecer los hechos.

"Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería", agregó la líder del partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y agregó: "hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia".

En nuestro movimiento condenamos toda forma de violencia y lamentamos profundamente el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo.



Confiamos en el compromiso y profesionalismo de la Presidenta de México @ClaudiaShein, y del Gabinete de Seguridad para esclarecer… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 2, 2025

La reacción de Alcalde responde a la ola de indignación que generó el atentado contra Manzo, quien había exhortado al gobierno de Sheinbaum a atacar a los grupos criminales que controlan esa región del país.

Entre las condenas y lamentaciones, algunas figuras de la oposición utilizaron el asesinato de Manzo para denunciar la inseguridad y la incapacidad de los gobiernos de Morena para atender el fenómeno; ello, a pesar de que las cifras oficiales muestran una tendencia a la reducción del número de homicidios.