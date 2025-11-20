Ignacio Mier le responde a “Alito” Moreno: “Te recomiendo moderar la bilis”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmara que Morena es un narco partido y que son “más pendejos que corruptos”, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, le recomendó moderar la bilis, y aseguró que no hay demagogia suficientemente ruidosa para tapar tu legado.

En un mensaje en sus redes sociales, Ignacio Mier señaló que el senador del PRI tiene una narrativa histérica con la que intenta conmover a los jóvenes, pero solo revela su aflicción por la irrelevancia y resaltó que no tiemblan ellos, sino él, porque sus discursos ya no mueven ni a los militantes y su partido es hoy un cascarón que hace ruido solo cuando él lo patea.

“Hablas de ‘narco­gobierno’ como quien señala el incendio después de haber jugado con cerillos toda su vida. La tragedia es que tu memoria histórica se parece a tu liderazgo: corta, confusa y profundamente conveniente. Esa narrativa histérica con la que intentas conmover a los jóvenes solo revela tu aflicción por la irrelevancia.

“No tiemblan ellos: tiemblas tú, porque tus discursos ya no mueven ni a los militantes rentados, y tu partido es hoy un cascarón que hace ruido solo cuando tú lo pateas...

“@alitomorenoc te recomiendo moderar la bilis: no hay demagogia suficientemente ruidosa para tapar tu legado, ni insulto que te rescate del descrédito que construiste ladrillo por ladrillo. Tu berrinche no es valentía, es la última patada del vandalito que confundió destrucción con liderazgo”, compartió.

El morenista también escribió que Alejandro Moreno asegura que el PRI “acompaña al pueblo”, y le cuestionó en qué tramo: “¿En el de la corrupción institucionalizada, el reparto de cuotas o la alquimia electoral que tanto añoras? Tu repentina vocación heroica es tan ridícula como tu pretensión de valentía: nadie puede doblar lo que desde hace años yace caído”.