Influencer Pejegrillo provoca encontronazo entre Morena y PRI en San Lázaro (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la sesión de este jueves cuando se conmemoraba el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la bancada del PRI y la de Morena se enfrascaron en una discusión por un creador de contenido que buscó entrevistar al coordinador del PRI, Rubén Moreira, en el pleno.

El diputado tricolor denunció que un creador de contenido con afiliación morenista buscaba hacerle una entrevista y provocarlo, por lo que cuestionó quién es esa persona y pidió que se precisara cómo es que está en el pleno.

“Usted, presidente, usted siempre es muy puntual. Que nos diga quién es. Nosotros no tenemos problema de subirnos a la tribuna y decirles sus verdades. Sé que al rato van a ir con la señora presidenta a darle su apoyo.

“Yo los convoco a que ahorita hagamos agenda política y que esos porros que están allá nos digan a quién trajeron, porque si se vale traer gente, nosotros también podemos hacerlo. Trajeron a un provocador, un provocador como los del bloque negro, es exactamente lo mismo, son provocadores, eso es lo que son. O ven tú”, dijo a gritos.

(minuto 33)

Por su parte, el diputado morenista, Gabriel García Hernández, respondió que al priista le dio miedo una entrevista y afirmó que el creador de contenido es un influencer al que le dicen “Pejegrillo” y que no tiene antecedentes penales como “el porro mayor”, en referencia a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

“Pues no sé a qué porros se refiera el porro mayor. Voy a socializar, que se ofendió mucho porque le intentaron hacer una entrevista, le tienen miedo al pueblo de México. Pero le voy a aclarar, este joven es un influencer que le dicen el ‘Pejegrillo’, y ya, pero no tiene ningún antecedente penal como sí lo tiene el porro mayor. No le tengan miedo a la transparencia y nadie lo agredió, porro mayor”, enfatizó.

Nuestro ex senador y hoy diputado @GabrielGarcia_H no trabajará en iniciativas para #Iztapalapa; pero paga y mete al Pleno de @Mx_Diputados a un “influencer” “PejeGrillo” para provocar a la oposición. Así usa nuestros impuestos. No da resultados pero seguro se querrá reelegir ?? pic.twitter.com/gmwQdlj54r — Guille_Guillen (@GuilleGuillen) November 20, 2025

Ante eso, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, recordó a la asamblea que las entrevistas y el acceso a medios solo se permite antes de que inicie la sesión, ya que de otra manera se genera un desequilibrio o desorden de la asamblea.

Rubén Moreira cuestionó si se puede traer influencers, para que ellos también lo hagan, sólo que no se rompan los acuerdos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

“Yo nada más, usted acláreme, ¿vale traer a aquí a influencers a hacer eso? Si se vale, usted dígame. Aquí no tenemos problema, nada más que en la –se pueden callar, hombre– nada más que en la Junta de Coordinación Política, a propuesta de la Presidencia, no de nosotros, se tomaron ciertas determinaciones, así de sencillo.

“Entonces, usted nada más dígame, ¿cuáles son las reglas acá? Porque allá ustedes piden una cosa y acá proceden otra. A mí no me interesa cómo se llama el influencer, si pejegato o peje... lo que usted quiera, ese es su pedo. Así tan sencillo”, enfatizó.

De acuerdo con el perfil de tik tok, Isaac Pavel Martínez, dice que es un político y cuenta con 46 mil seguidores. Entre sus publicaciones hay videos a favor del movimiento morenista, incluso tiene un video en donde convoca a acudir a la ‘Marcha del Tigre’ del 6 de noviembre para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.