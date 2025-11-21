Sheinbaum pidió a legisladores oficialistas más trabajo de campo: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la reunión del jueves de la presidenta Claudia Sheinbaum con legisladores oficialistas fue para hacer un balance de las reformas que han aprobado y también para pedirles que hagan más acciones en campo.

A la salida de Palacio Nacional, el diputado morenista también detalló que la presidenta los invitó a la marcha que realizarán el próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

“Entonces fue una reunión amable, ella agradeció el que sus iniciativas hayan sido aprobadas, porque la mayoría de estos temas son iniciativas presidenciales. La vi de buen humor, buen talante, animada y es un día histórico por ser 20 de noviembre, que no es casual, porque se hizo el recuento de lo que hemos logrado, que entre otras cosas es la recuperación de las empresas del Estado, la reforma judicial... y fue haciéndose un recuento.

“Entonces fue una reunión muy amable con todos los legisladores, ella dijo que el poder es humildad y que nos pedía que regresáramos a territorio. No, yo creo que lo que quiere ella es que informen todo lo que se ha hecho en este momento en estos 14 meses de su gobierno y también nos llamó a participar de una movilización que vamos a hacer el 6 de diciembre”, detalló.

Ricardo Monreal también explicó que la movilización del 6 de diciembre es para para informar de lo que ha hecho el gobierno, para que no sea el ataque, el odio, el denuesto el que prive en la información de la opinión pública.

“Creo que tiene derecho el movimiento a expresar su verdad sobre las políticas públicas que la presidenta y el presidente López Obrador implementaron en estos siete años. Son prácticamente un balance de los siete años que tiene la cuarta transformación gobernando México”, puntualizó.