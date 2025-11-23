“No lo descartamos”: esto dijo Jorge Romero sobre Ricardo Salinas Pliego para 2030

El líder panista y el empresario. Foto: Eduardo Miranda y Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que si el empresario Ricardo Salinas Pliego desea ser candidato presidencial para el 2030, el blanquiazul podría considerar respaldarlo.

En entrevista con el diario español El País, Romero Herrera indicó que el partido no ha descartado al dueño de TV Azteca y Elektra.

“A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos. No descartamos a nadie”, señaló.

La declaración ocurrió a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Elektra y TV Azteca deben pagar la deuda de más de 48 mil millones de pesos que tienen con el fisco y en el marco de los procesos que la televisora enfrenta en Estados Unidos por la falta de pago de bonos que fueron emitidos en 2017 y que suman un adeudo de 600 millones de dólares.

El dirigente del blanquiazul también mencionó otros nombres de panistas que podrían ser candidatos presidenciales en la contienda de 2030.

“Maru Campos, en Chihuahua; Libia García, en Guanajuato; Tere Jiménez, en Aguascalientes; Mauricio Kuri, en Querétaro. A Ricardo Anaya lo conoce todo el país, ya fue candidato presidencial. Hay un gran ex gobernador, Mauricio Vila. Si Margarita Zavala levantara la mano, pero superabsolutamente claro que sí. Tenemos perfiles de sobra y no nos cerramos a los externos”, precisó en la entrevista.

En tanto, descartó que su partido vuelva a aliarse con el PRI para buscar dar la batalla a los partidos oficialistas en las siguientes elecciones.